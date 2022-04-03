奥密克戎XE毒株传播快 但导致重症毒株更需关注

（早报讯）新变异体奥密克戎XE、XD和XF毒株虽然在国外开始快速传播，但更需关注的是那些会导致重症或疫苗起不了作用的变种毒株。

卫生部长王乙康今天（4月3日）早上参观三巴旺集选区内举行的农夫市场时接受媒体访问，谈到XE变种毒株时说，不同的变种病毒将会在世界各地不断出现，但我国需要关注的是世界卫生组织所列出的“须关切变种病毒”（variants of concern）。

“有很多变种病毒就像我们人类一样，今天你戴这对耳环，明天就换了另一对，但你还是同一个人。所以那些（变种病毒）我觉得我们没必要过于在意。”

王乙康说，目前需要关注的是与过去的特征不同、传染性和严重性较高，以及现有疫苗起不了作用的“须关切变种病毒”。

奥密克戎XE毒株是奥密克戎BA.1和BA.2的混合体，最早于英国通报发现，目前在英国发现700多起相关病例。英国至今发现三种冠病重组毒株，除了XE，另外两种分别是由毒株德尔塔（Delta）和奥密克戎（Omicron）重组而成的XD和XF。台湾昨天也通报一起XE毒株病例。

另外，王乙康说，新加坡在本周放宽一系列防疫安全管理措施后，冠病确诊病例料将回升，但政府将尽可能不改变任何已经放宽了的规定。待这轮病例回升后再次下降时，政府才会考虑对安全管理措施进一步松绑。

将增设多四个城市农场

也是三巴旺集选区议员的王乙康今早也为兀兰6道第693座多层停车顶楼的社区花园举行开幕仪式。这个社区花园将会由兀兰学林小学（Greenwood Primary School）和Jolly Owl School House幼儿园负责照料。

王乙康说，三巴旺集选区内目前有12个多层停车场顶层用作务农空间，除了社区花园，也包括商业城市农场。该选区下来也将在多层停车场顶层增设多四个城市农场。

这些社区花园和城市农场所产出的蔬菜可供居民购买，也用来赠送给社区内有需要的居民。

三巴旺集选区议员傅丽珊、维凯和林伟杰医生也与王乙康参观了在兀兰运动亭（Woodlands Sports Pavilion）举行的农夫市场。接下来，三巴旺集选区将会定期举办农夫市场，下一个将会在6月举办。武吉坎贝拉（Bukit Canberra）落成后，将会每个月举办一次。