星展集团继续看好亚洲股票

（早报讯）尽管目前油价飙升对通胀产生影响，但经济重新开放将支持复苏，并降低滞胀风险。星展集团建议投资者在第二季继续投资于股市，持有优秀业绩的企业股票，并看好日本以外的亚洲股市。

星展集团投资总监侯伟福日前在2022年第二季市场展望会上指出，增持现金可能会在一段时间内避免经济下行带来的投资风险，但通胀问题会随着时间的推移削弱购买力，并错失市场波动所带来的机会。

他指出，俄乌冲突爆发，以及多国经济重开，全球对石油的需求导致油价飙升，短期内对通胀产生不利影响。然而，经济重新开放将支持经济复苏，有助降低了滞胀风险。

他预计美国联邦储备局2022年有七次加息，2023年还有四次。随着商品价格飙升，通胀可能会恶化。但美国经济增长应该不会受到重大影响。

至于欧洲央行在加息时则可能会更加谨慎，因为俄乌危机可能对经济产生负面溢出效应。而日本央行似乎不太可能收紧货币政策。

侯伟福对日本以外的亚洲股票的前景表示乐观，目前交易价格整体低于全球股市18.7％。其中，亚细安的商品股受益于商品和能源价格上涨，银行业受益于利率上升。

另外，集团也转向看好中国股市。中国政府近期宣布采取“实质性措施”稳定市场，被视为政策支持的主要催化剂。股票的三个月评级从减持上调至增持。

星展预计高评级债券在第二季的表现将优于高收益债券。目前全球投资等级（Investment Grade）债券的收益率为2.6％，是现金的良好替代品。此外，集团也建议投资者运用黄金分散风险。

侯伟福看好有防御特质的成长型行业，如医疗保健行业。在人口老龄化和医疗创新的推动下，年长者护理和智能可穿戴技术等发展潜力巨大。