我国羽毛球混双法国报捷 夺今年第二个国际赛冠军

（早报讯）新加坡羽毛球混双组合许永凯／陈薇涵今天在法国奥尔良大师赛（超级100赛）大决赛中，以21比12、16比21、21比16战胜印度尼西亚组合里汉／阿尤，摘下桂冠。

这是世界排名第86位的我国夫妻档好手，今年赢得的第二个世界羽联巡回赛冠军。

我国组合今天（4月3日）凌晨（新加坡时间）在半决赛以21比13、21比12打败东道主法国选手德尔吕／薇玛拉后，休息不到24个小时便与世界排名第49位的里汉／阿尤展开冠军争夺战。

这是双方首次交手，许永凯和陈薇涵首局打出7比0的梦幻开局，之后一直保持至少10分的领先优势，以21比12拿下胜利。

次局，印尼组合延续上局局末的火热手感，打出不少好球，一直与我国组合保持至少4分的差距。许永凯／陈薇涵在13比20落后时连取三分，不过对方失去三分后止住丢分颓势，以21比16扳回一城。

我国组合在决胜局紧咬着比分，两队比分从3比3到6比6交替上升，许永凯／陈薇涵紧接着打出一波得分潮，以15比10小幅领先。印尼组合在这站比赛拥有大批支持者，场馆内被“印尼加油”的呼喊声充斥着，不过许永凯和陈薇涵的士气并没有因此被削弱，他们继续进攻，最后以21比13获得最终胜利。这场大决赛总共进行了49分钟。

这是许永凯和陈薇涵今年第二次晋级世界羽联巡回赛决赛，他们在今年1月的印度公开赛（超级500赛）成功闯进决赛并夺冠。