（早报讯）我国放宽防疫措施扶持交通股和银行股，分析师预测本地股市在近期内有望进一步上涨。

新加坡海峡时报指数上周五（4月1日）闭市报3419.11点，涨0.31％或10.59点，全周涨0.16％，已四周连涨。

华尔街隔夜股市上周五皆收高，美国三大股指的涨幅介于0.29％至0.4％。

周一（4日）开盘可关注个股：

*根据电信公司星和（StarHub）今早开市前发布2021财年年报，董事会主席科隆（Steven Terrell Clontz）在献词中指出，虽然预计未来几年集团将进行大量前期投资以支持名为DARE+业务转型计划的执行，“但我们的资产负债表和获取现金能力仍然强劲，我们净债务对息税折旧及摊销前利润比率（Net Debt/EBITDA）仍然低至1.04倍”。

科隆也说，星和将继续以负责任和审慎方式派发股息，以在与股东分享劳动成果与保留足够资源以实现财务灵活性的承诺之间取得平衡。

*勘探与开采黄金公司维利顿资源（Wilton Resources）计划以371亿印尼盾（350万新元）脱售子公司PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk的4.78％股权。

*Beverly JCG公司今早开市前要求暂停交易，稍后有事情要公布。

*莱佛士教育（Raffles Education）披露与马来西亚的艾芬银行（Affin Bank）就索偿事宜的讨论还在进行中。双方就莱佛士教育未偿还的银行贷款修订条款进行商讨。

艾芬银行正在寻求内部批准修订后的偿还条款，预计会在4月回复。