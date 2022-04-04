本地股市周一早盘涨0.16％

（早报讯）受华尔街隔夜股市收高的带动，本地及亚太区域股市今早（4月4日）普遍走高，海峡时报指数高开，中午报3424.61点，涨5.50点或0.16％。

香港股市涨1.28％，首尔和悉尼股市各涨0.31％和0.38％。上海和深圳今日休市。

海指早盘最高3424.70点，最低3414.82点。全场成交量7亿零575万股，成交额4亿2161万元，上升股242只，下跌股130只。

涨幅显著的成份股有牛奶国际控股（Dairy Farm），劲升逾3％至3.05美元。

尽管本地私宅价格今年首季增速放缓，但有分析师对房地产股的前景表示乐观。银河—联昌（CGS-CIMB）证券分析师骆敏仪在最新报告中指出，发展商股价近日攀涨，但它们估值仍看起来不高，股价比每股重估净资产值（RNAV）低41％。

骆敏仪看好具有拓展住宅项目良好前景及强劲资产负债表的发展商，它们可以在放慢周期中把握任何发展机会。对房地产业维持“增磅”评级，首选个股是城市发展（CDL）和华业集团（UOL），目标价分别为8.97元和8元。

另一方面，美国联邦储备局的会议纪要受到市场瞩目，这将透露当局会如何缩表及5月份加息50基点的可能性。联储局调高利率以抑制部分由商品引发的通货膨胀，不过与此同时，美国国债收益率曲线上周五出现倒挂情况，预示经济增长将放缓。

投资咨询公司Evergreen Consultants创办人兼董事阿什顿（Angela Ashton）告诉彭博社，市场波动很大，国债收益率进一步升高不足为奇。