称怕她被人糟蹋 狼父性侵亲女判监打鞭

（早报讯）称担心女儿被其他男生糟蹋，不愿她与其他男生性交，狼父竟从女儿10岁开始就多次非礼、性侵和强奸女儿，今早（4月4日）判坐牢24年鞭打24下。

被告是现年41岁的华族男子，案发时是名正规军人，与妻子育有两名女儿。他面对八项控状，指他在2014年至2018年6月24日间，非礼、性侵和强奸自己的亲生女儿。受害者是被告的大女儿，案发时只有10岁至14岁。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告大女儿身份的资料，包括被告名字。

据案情显示，受害者在念小三时，因怕黑不敢一个人睡，需要被告哄她睡觉。被告在哄受害者睡觉时被激起性欲，开始拍打受害者屁股，之后再抚摸受害者大腿内侧。

到了2016年底，被告在受害者念小六时，行为变本加厉。他开始用手指侵入受害者私处，最后强奸了对方。

每月性交一次包括父母家

被告在2017年至2018年6月254日间，每月会与受害者性交一次，地点包括被告父母家、岳父岳母家以及自己住家内。

受害者在2019年7月31日，因不满被告管她的私生活，决定报警。

警方在受害者报案后逮捕被告。被告在接受调查时透露，他担心受害者被其他男生糟蹋，不愿她与其他男生性交，并认为自己会戴套，受害者跟他性交比较安全。