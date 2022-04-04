大树树干突断裂 幸未砸伤人

（早报讯）大巴窑一棵大树疑因近来频频下雨，导致树干突然断裂坠下，市镇理事会立即派人移除断裂的树干。居民说，幸亏树干断裂时附近交通不繁忙，才没有造成人员受伤。

今天（4月4日）早上约8时，大巴窑3巷第91座组屋前的树干突然断裂。记者来到现场时，多名工作人员正忙于清理断裂的树干，同时修剪同排的另外两棵大树，相信是为了避免树干断裂的事故再度发生。

据观察，断裂的树干占据了最左边的车道，但没有对往来的交通造成太大的影响。

居民：树龄逾18年

在附近住了18年的卓莹莹（49岁，自由业者）说，她搬入这里的组屋时，这棵树就已经在了，因此相信树龄超过18年。

她说：“最近一直下雨，可能导致树干断裂而坠下，幸好树干坠下时不是繁忙时段，否则伤及行人就惨了。”

居民沈光伟（59岁，退休人士）也有同样的看法，他说：“我每次去搭巴士站都会经过这棵树，但树干断裂的情况很罕见，我们只能交给专业人员处理，所以我不是很担心。”

断裂的树干占据了最左边的车道，但没有造成交通阻塞。(陈来福摄）

碧山—大巴窑市镇理事会受询时说，今早8时25分接到通报后，立即派园艺承包商到场，清除断裂的树干和残枝。这棵大树约四层楼高，园艺承包商也正在修剪同排的另外九棵树。

市镇会发言人说，断裂的树干没有导致任何人受伤或造成损坏，至于树干断裂的原因仍在调查中。