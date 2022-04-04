以为清迈餐厅热情招待 青年惊觉误闯婚礼

狮城青年到泰国清迈旅游，在小村落要找地方用餐，走进“餐厅”却获热情招待，临走前还获赠饮料和零食。视频在网上流传后，他们才被告知当天其实是误闯进别人的婚宴。

记者昨午（4月3日）联系上拍摄视频的狮城青年，李先生（23岁，自雇人士）称他与四名好友3月22日到泰国旅游。上周四（31日）中午他们途经清迈小村落时，决定先找一家餐厅用餐，便走进了路边的一个小建筑。

“外面都是桌椅，而且非常热闹，我们以为那是一个街边小摊。由于我们和当地人语言不通，只能比手画脚地告诉他们，我们在找地方吃饭。”

他称当时对方即便不了解他们所说的话，但还是表现得非常热情，微笑着带众人来到一张桌前坐下。等他们坐下后，很快就发现这家“餐厅”有些异样。

“周围的人似乎都是相识已久的亲友，他们也迟迟未把菜单拿出来，那时我们才意识到可能误闯进一个社区派对。我当时觉得好玩，就拿出手机拍下视频。”

当地人陆续为他们送上泰式青木瓜沙拉、冬粉汤、冰淇淋和零食。

李先生指食物比想象中的好吃，当他们吃饱要离开时，对方还送他们一袋零食和矿泉水，让他们在路上吃。众人在离开前与村民合照，并拿出1000泰铢（约40新元）交给村民，感谢他们的热情招待。

“当时村民一度拒绝收钱，但最后我们还是硬塞给对方。”

视频放上网后也被当地人转发，李先生与友人过后才知道原来当时他们误闯了当地人的婚宴。

“我们都很惊讶，但都觉得这是一次很好的体验。村民把我们当贵宾热情招待，我们很感谢他们。”