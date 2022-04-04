【国会】王乙康：为保护小部分未接种者继续实施差异化措施 对已接种者不太公平

（早报讯）为保护未完成疫苗接种的3.5％成年人口，而继续实施疫苗接种差异化措施，却对其余96.5％已完成接种人口造成不便，卫生部长王乙康坦言这确实不太公平，但为了确保不加重医疗系统负担，现阶段继续这么做是必要的。

王乙康今天（4月4日）在国会答复武吉班让区议员连荣华的口头询问时说，我国现阶段仍须实施差异化措施，因为未完成接种者染疫后的重症风险较高。本地成年人口中有3.5％未完成接种，而这个群体却占加护病房和死亡病例的超过五分之一。现在解除差异化措施，可能导致更多未完成接种者染疫和住院。

王乙康说，公共医院的看诊量已有所缓解，但仍非常忙碌。随着安全管理措施近日放宽，医院也允许访客恢复探病，医护人员的工作量料将增加，因此继续实施差异化措施是较谨慎且正确的做法。

待这轮病例再次下降时，政府抗疫跨部门工作小组将考虑进一步松绑，包括探讨逐步停用“合力追踪”（TraceTogether）应用、SafeEntry访客登记系统和差异化措施的可能性，以及检讨食肆内餐桌之间的距离限制。

就前进党非选区议员潘群勤询问过去两个月当局通过“合力追踪”和SafeEntry发现多少起确诊病例，王乙康说，卫生部已不再依赖“合力追踪”为一般民众进行密切接触者的追踪工作。自行检测呈阳的病患须根据冠病医疗方案二（Protocol 2）在家康复，不必上载“合力追踪”数据，他们也有责任通知密切接触者自行监测健康情况。

学校等继续用“合力追踪”进行追踪工作

王乙康也说，随着本地人口绝大多数已完成疫苗接种，我国已不再追踪每起病例的密切接触者。不过，照顾易受感染群体的机构如学校，将继续使用“合力追踪”进行追踪工作。“合力追踪”和SafeEntry的统计数据，也能让政府很好地了解哪些场所更容易出现病毒传播。

抗疫小组将评估“合力追踪”的适用性和相关性，并在不需要时停用，同时保持随时重启措施的能力，以应付日后更危险的变种毒株。

工人党盛港集选区议员林志蔚也询问，我国日后可否把冠病当作流感或肺炎等地方性流行病治疗。王乙康说，迈向地方性流行病，是抗疫小组去年制定的目标，目前正取得良好进展，但他强调，地方性流行病并不代表病毒不再存在。相反的，这意味着病毒一直都在，但传播速度更可预测，不太可能扰乱正常生活。

王乙康指出，我国要把冠病当作地方性流行病，仍有一段距离，因为冠病仍在全球广泛传播，并有可能变种为更危险的须关切毒株。

“尽管我们放宽了安全管理措施和重开边境，这场大流行病危机还未结束，我们必须继续监测本地和全球疫情形势。”