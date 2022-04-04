【国会】政府提前派发社理会邻里购物券和小商家复苏津贴

（早报讯）政府将提前实施部分财政预算案措施，预先发放款项来帮助国人和企业应对物价上涨。

其中，每户家庭将提前在下月中获取100元的社区发展理事会邻里购物券（CDC voucher）。

政府也将在本月向符合条件的家庭发放第一批服务与杂费（S&CC）回扣和水电费回扣（U-save rebates）。

在企业方面，政府将提前发放小商家复苏津贴（Small Business Recovery Grant），为过去一年中遭受冠病疫情限制措施影响最严重的中小企业，提供多达一万元的津贴。

财政部长黄循财今天（4月4日）在国会发表部长声明时，作出上述宣布。

他说：“让我再次向所有新加坡人保证，2022年预算案的援助即将到来。如果情况恶化，国人需要更多支持的话，政府随时准备出手援助。”

谈及通胀和物价高涨风险，黄循财说，政府早已预见一些可能出现的风险，并通过货币和财政政策迅速采取行动。

例如，新加坡金融管理局在去年10月率先提高新元汇率波动区间的升值幅度，以及在今年1月采取了非周期性收紧货币政策，以帮助抑制通胀压力。

黄循财说，金管局正密切关注地缘政治和疫情相关冲击，对我国经济和通胀的影响，并将在本月稍后，如期发布货币政策声明。