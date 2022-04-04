【国会】律政部成立公设辩护人办公室 扩大刑事法律援助

（早报讯）律政部将设立公设辩护人办公室，与现有的刑事法律援助计划相辅相成，为更多较低收入被告提供法律援助。新计划由政府全额资助，预计最迟在今年底落实。

公设辩护人办公室（Public Defender's Office）帮助的对象，是那些涉嫌犯下非死刑罪而被提控，不过没有能力聘请律师的被告。无论是被告的家庭收入顶限或所犯的罪，新计划的涵盖范围都比刑事法律援助计划（Criminal Legal Aid Scheme）来得广。

刑事法律援助计划设立于1985年，由律师公会的无偿服务事务所执行，帮助家庭收入处于最低25百分位的被告。在新计划下，收入顶限会上调至35百分位。换言之，被告的人均家庭月入顶限，将从现有的950元调高至1500元。

在罪行方面，新计划会涵盖违例案件（regulatory offence）以外的所有非死刑罪，比目前适用的17项法令来得多。违例案件包括团伙犯罪、聚赌和恐怖活动等罪行。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（4月4日）在国会上发表部长声明，宣布成立公设辩护人办公室的消息。

尚穆根说，律政部在2018、19年开始思考如何为更多人提供刑事法律援助，并着手检讨援助模式。律政部听取了律师公会和刑事律师的反馈，也参考了11个国家和地区的援助机制，最终决定成立公设辩护人办公室。