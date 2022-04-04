公司董事钓鱼溺毙案展开研讯 海事局：加强海上安全意识

（早报讯）公司董事出海钓鱼溺毙案，涉事的船艇类别没规定乘客必须穿上救生衣、船夫也不用通知乘客安全须知，海事局表示将探讨加强相关安全意识。

2021年1月30日下午3时许，刘冠德（45岁，数据咨询公司董事经理）与一名女性友人和她的两个儿子，跟随陈来坤（50岁，鱼贩）的机动休闲船艇出海钓鱼，在毛广岛附近海域不慎落水，送院抢救后不治。

验尸庭今天（4月4日）针对死者的死因展开研讯。新加坡海事及港务管理局调查人员庭上叙述，刘冠德事发时坐在船尾突然站起，导致船只摇摆不定，使他失去平衡落入海中。

他当时跟船上所有人一样，都没穿上救生衣，一落水就被大浪冲走。陈来坤伸出鱼竿尝试把他拉上船，但鱼竿断成两截。女性友人的两名儿子拿着救生圈跳下水救人，陈来坤则切断船锚线，把船驶靠近三人漂流处，将他们救起。

众人立刻为刘冠德进行心脏复苏术，但他仍然没有反应。众人立即把船开到新加坡游艇俱乐部求救，由救援人员送往国大医院，无奈他随后宣告不治。

包括死者妻子在内的家属今早出庭，通过律师发问，想了解船艇的安全设施是否足够，以及船夫是否有根据规则救人。

庭上揭露，根据海事局现有规则，涉事的休闲船艇不必确保所有乘客穿上救生衣，船夫也无须在出发前通知乘客安全须知。

不过，船夫仍须确保救生设备齐全，且能随时使用。但船上的两个救生圈，其中一个没被用到，另一个则被紧紧系着。涉事船夫陈来坤因上述理由，以及使用休闲船艇进行商业活动，触犯海事局的两项条例，被罚款650元。

船夫的机动休闲船艇驾驶执照（Power Pleasure Craft Driving License）也在去年被吊销，他至今没有申请重获执照。

针对船夫救人的步骤，海事局调查人员表示他的行为符合救人的惯例，他当时已尽全力进行拯救。

调查人员指出，根据红十字会的建议，若有人落水，船上的人应该尝试伸出物品让对方抓住，或丢救生设备给他们。为了确保安全，救援者不应自己跳下水救人。

海事局事后采取行动加强海上安全意识，除了鼓励乘客穿好救生衣，也通知机动休闲船艇驾驶执照课程导师，提醒船艇驾驶员进行安全简报。当局也考虑把基本紧急救援和心脏复苏术知识，纳入机动休闲船艇驾驶执照的课程内。