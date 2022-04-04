涉重伤心仪少女父亲 男子不认罪

（早报讯）被指多次上门骚扰自己爱慕的15岁少女，男子与少女的父亲发生肢体冲突，重伤对方。男子不认罪，声称对方虐待女儿，不给食物，他才打包食物送上门。

现年36岁的李良伟（译音）面对六项控状。他不认罪，控方今天（4月4日）以一项蓄意伤人导致重伤和两项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例的控状展开审讯。

控状指，被告于2020年4月17日和5月5日，也就是阻断措施期间，在没有合理理由的情况下违例离开住家。他也被指于同年5月5日下午4时30分，在后港组屋底层多次蓄意拳打一名男子，导致他头部受伤，手指擦伤和骨折。

庭上揭露，遭被告打伤的男子是一名15岁少女的父亲，被告跟该少女曾经是同事。

50岁的伤者上庭供证时表示，案发时他跟前妻正在办理离婚手续，两人育有两个女儿，当时分别15岁和13岁。

他说，大女儿曾趁学校假期出外打工，因而结识被告。依据大女儿的说法，被告曾多次表达爱慕之情，但两人年龄差距大，她一直把被告当朋友。但在接下来的日子里，大女儿经常不回家，让他和前妻非常担心。

他也说，前妻每次联系被告追问大女儿下落时，被告都称没跟大女儿一起，但他明显撒谎，因为大女儿后来曾被发现在被告家过夜，学校的电眼也拍到他帮大女儿翻过学校围栏逃课。

父亲后来决定没收大女儿的手机，不准她出门，结果被告在阻断措施期间多次上门骚扰。

他说，同年5月5日下午4时许，他在回家途中接到小女儿来电，称被告上门闹事。

他赶到组屋底层时，看到一名形迹可疑的男子，上前查看后确认是被告。就在那个当下，被告突然使用不明武器攻击他的头部，还把他的手指打到骨折。他事后入院动手术，手指植入螺丝，伤口缝了10针，前后花了近4000元医药费。

父亲说，他当时出于自卫，回击被告几拳，被告随后逃之夭夭，他后来也因打架而被捕，警方调查后对他发出警告。

根据辩方立场，少女曾向被告申诉父亲虐待她，不给她食物，被告觉得事态严重，才会在阻断措施期间打包食物送上门。

另外三项暂时搁置的控状指，被告在2020年5月和6月分别蓄意伤害哥哥和父亲，并在2019年5月向母亲恫言要杀了哥哥。

案件明天续审。