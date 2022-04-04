没叫外卖 银行户头却显示未授权交易 女子报警

（早报讯）一名女子声称没在送餐平台foodpanda下订单，银行户头却出现来自该平台的未授权交易，于是向警方报案。foodpanda受询时表示，公司已获悉这起事件，会通力配合调查。

署名陈雪琳（音译，Sherrene Tan）的网民今天（4月4日）在面簿页面Complaint Singapore发贴文说，近期在没到foodpanda点餐的情况下，收到来自银行的一次性密码（OTP）短信。该短信显示她在foodpanda下了订单，因此必须输入一次性密码。

感觉事有蹊跷，陈雪琳马上向银行查询该如何处理这种情况。

她在贴文中说：“银行说，只要不把一次性密码告诉其他人，交易就不会通过，我无需理会这些短信。银行也说，可能是其他用户在进行交易时，错误输入了我的手机号码，才导致我收到一次性密码短信。我当时没有上网叫外卖，因此没多加理会。”

不久，她接到了一通声称来自银行的电话，问她是否多次在foodpanda进行交易，但她根本没叫外卖，也没上网购物。

由于无法确认对方的身份，陈雪琳就没提供任何个人资料。电话挂断后，她立即联系银行卡的服务中心，与银行职员沟通后，才得知自今年1月起，她的银行户头已经出现五个未授权交易，总交易金额约120元。”

她声称，五个未授权交易，都是在她没有输入一次性密码的情况下完成的。为免夜长梦多，她于是将银行卡取消，并向警方报案。

她在贴文中说，会把报案资料交给银行和foodpanda，好让双方采取必要的行动。

foodpanda受询时表示，公司已得知这起事件，并会配合有关当局进行调查。发言人也提醒客户，发现信用卡出现不知名或可疑的交易时，应第一时间联系银行与foodpanda，并尽快向警方报案。