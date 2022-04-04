女雇主掌掴暴打女佣 看女佣报警仍不停手

（早报讯）不满女佣“没按照方式做事”，女雇主当着年幼儿子的面掌掴和暴打她，看到女佣打电话报警也不停手。

当儿子不禁问：“妈妈为什么打姐姐（女佣）？”，女雇主竟还睁眼说瞎话，声称“姐姐犯错”，是“姐姐打妈妈”。

涉及虐佣的中国籍被告赵琳（35岁），案发时是一名护士，在家里多次对缅甸籍女佣马伊（25岁）施以暴力。

已是本地永久居民的被告今天（4月4日）面对蓄意伤人、恶作剧等共九项罪名，控方以其中五项提控，被告也承认罪行，余项则交由法官下判时一并考虑。

案情显示，女佣2016年首次来本地打工，第一个雇主就是被告。除了家务，她也负责照顾被告的4岁儿子。

2017年起，被告称女佣工作频频出错，每月从她的500元月薪扣除100元至200元。女佣在工资表签收的是全额工资，但被告却在背后指示她“还钱”。

同一年开始，每当被告对女佣的工作或态度感到不满意，她就会打对方的身子。

2018年8月25日凌晨，被告称女佣没把儿子的玩具收好，把她叫到房间，反复掌掴她10次。

庭上播出的电眼画面显示，被告出手丝毫不留情，身材瘦削的女佣吓得不知所措，频频后退，却始终躲不过耳光。被告离开房间后，女佣低头摸着自己发烫的脸颊，不断擦拭泪水。

同天下午4时29分许，女佣用吸尘机打扫客厅时，被告突然把她喊停，走上前又是一巴掌。女佣不敢吭声，被告得寸进尺，继续对她拳打脚踢，不断嚷嚷：“根据我的方式做事！”，“用你的脑！”，“如果你犯错，我立刻给你两记耳光！”

接下来半小时，被告不断对女佣破口大骂和施以暴力，年幼儿子听到吵闹声走过来关心女佣，被告却恶人先告状，把矛头指向女佣。

女佣默默忍受毒打，直到同天下午5时14分才报警求助。就在女佣打电话时，被告双手交叉瞪着她看，并在她放下电话后再度掌掴、大力扯她的头发和暴打她，整个过程都被电眼拍下。

警员到场后要求查看电眼，被告坚持不肯，直到丈夫回到家中，才把电眼的两个储存卡交给警方。

另外，被告一回动怒时，摔坏和没收女佣的手机。她限制女佣使用电话，以确保女佣不在工作时间联络朋友，女佣后来自己买了一台手机，令被告不满。

代表律师求情时指出，被告患有忧郁症及强迫型人格障碍，或许影响到她干案，恳请法官让她进行评估，以鉴定她是否适合接受强制性治疗。控方对此表示反对，指心理卫生学院医生认为被告的病与罪案没有直接关联。

案展择日下判。（人名译音）