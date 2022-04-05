（早报讯）美国国债收益率曲线倒挂的情况拖累银行股的表现，本地股市昨天（4月4日）持平作收。

新加坡海峡时报指数周一微跌2.14点或0.06％，闭市报3416.97点。

华尔街隔夜股市周一收高，代表科技股的纳斯达克指数上涨1.9％，标普500指数和道琼斯工商指数则各涨0.81％和0.3％。

今日（5日）开盘值得关注的个股：

*发展商集永成（Chip Eng Seng）旗下全资子公司计划以约213万元收购珊顿道8号房地产的21％股权。

*营养屋国际（NutryFarm International）今早开市前要求暂停交易，稍后有事情要公布。

*凯利板挂牌的安杰德国际（Ntegrator International）昨日闭市后披露收到立杰律师事务所（Rajah & Tann）发出传票令状（Writ of Summons）追讨约18万元。

*特科技国际（Oiltek International）在印度尼西亚获得新合约，负责设计、制造、供应和调试一个棕榈仁油提炼厂和月桂油提炼厂。纳入新合约后，集团今年来共获得价值约4920万令吉（约1580万新元）的新合约。

*永泰控股（Wing Tai）的马来西亚子公司脱售位于槟城的租赁土地和一座五层楼高的厂房，脱售价为1750万令吉（约560万元）。