本地股市周二早盘涨0.29％

（早报讯）受华尔街隔夜股市收高的带动，本地股市（４月5日）今日高开，海峡时报指数中午报3426.88点，涨9.91点或0.29％。

海指早盘最高3441.25点，最低3426.04点。全场成交量5亿3165万股，成交额4亿8178万元，上升股212只，下跌股99只。

涨幅显著的成份股有城市发展（CDL），上涨2.5％至8.19元。

非成份股方面，纳峰科技（Nanofilm Technologies）上扬4.4％至2.82元，作为早盘五大上升股之一。

东京和首尔股市早盘稍微下滑，跌幅不超过0.1％。上海、深圳和香港今日休市。

对于本地股市第二季前景，辉立证券研究部主管周冠龙在最新报告中看好本地股市作为避风港，能在滞胀环境下突围，形容它为全球股市的阿尔法生成器（alpha generator）。这意味着当投资者将股票纳入现有投资组合中，在没有额外风险情况下，可以带来超额回报或高于预先选择基准的回报。

当中，他看好占海指权重约45%的本地银行股。“随着我们进入利率周期，银行收益将大幅提升。利率上升100个基点可使收益增加约18%。我们认为，三家本地银行具有存款或浮差总额为1600亿元，可以立即从短期利率上升中受益。