【国会】超过半数平台员工支持强制缴付公积金机制

（早报讯）超过一半私召车和送餐员等平台员工支持向中央公积金局强制性供款，以满足住房和退休需求。政府还在探讨相关机制，一旦落实会分阶段实行，当局也会采取措施确保雇主会为这些员工缴交公积金。

平台员工包括送餐员、私召车司机和德士司机。截至去年底，本地约有8万名平台员工，占居民劳动队伍约3％。人力部去年成立咨询委员会，探讨如何加强保护这个群体，包括改善他们日后的退休和住房条件、保证他们有足够的工伤赔偿以及获得工会的代表。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（4月5日）在国会答复多名议员有关平台员工的口头询问时说，委员会收到的1200份反馈中，有超过一半与缴交公积金的课题有关，其中有约55％支持向公积金局强制性供款。

至于为何支持这么做，最常见的理由是希望住房有保障，其次是退休。目前，平台员工只会将一部分收入存入公积金保健储蓄户头。

许宝琨也说，一旦强制实行，平台业者须为这些员工缴交公积金。“虽然这会增加他们的运作成本，但这不比在物流和运输等相同领域雇用员工的公司来得糟糕。此外，平台业者目前也已经为他们的管理和行政人员缴交公积金。”

有关当局会采取措施，确保平台业者遵守新条例。委员会也在考虑分阶段实行强制缴付公积金的机制，确保平台员工和业者有足够时间适应。