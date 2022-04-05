【国会】政府探讨性侵者完成刑期不自动获释

（早报讯）政府正在探讨让犯下极其严重性罪案的初犯和惯犯，判入狱最少五至20年。性罪犯完成刑期后，也不能自动获释，必须接受评估，确定不再对公众构成威胁才能获释，否则必须继续拘留。

内政部长兼律政部长尚穆根今早（4月5日）在国会答复丹戎巴葛集选区议员祖安清心的口头询问时，宣布内政部和律政部正探讨推行新的判刑选项，以加强公众的保护。

祖安清心想知道当局如何保护公众，尤其是儿童和妇女免受性惯犯的侵犯，以及是否考虑给予这类罪犯终身辅导和监视。

尚穆根说，当局去年7月向公众展开调查，正在探讨收集到的反馈。他将把祖安清心有关终身辅导和监视性惯犯的建议，提交相关部门考虑。

祖安清心也提问当局是否有措施，确保恋童癖惯犯不会从事儿童有关的工作。

尚穆根说，教育部和社会及家庭发展部与警方都密切合作，为申请到学校或学前中心工作的员工进行审核，但提供补习课程的私人企业或补习中心的员工目前不必被审核，“教育部甚至审核清洁员工，但其他（业主）可能不这么做。”

尚穆根已指示内政部探讨加强审核工作，但也提醒必须在确保释囚有第二个机会和保护弱势者之间取得平衡。这是不容易解决的课题，因为还得考虑到提供游泳和钢琴课程等的自由业者。