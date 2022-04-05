内政科技局首届TechX峰会 展示多个测试中的新装备

（早报讯）未来呼召救护车的公众可能由电动担架抬上救护车，电动担架仅需一名救护人员就能操作，移动病患的时间也能从30秒缩短至12秒。

第一代的电动担架已在去年9月至12月完成第一阶段测试，根据测试结果，研究人员发现担架经常会撞上路缘，转弯也不方便，因此在测试结束后进行改进，用四个月研发出第二代担架，以加强紧急医疗服务的运营效率。

电动担架只需一人操作

现有的担架一般需要三人将病患抬上去，而电动担架只需一人操作，救护人员能自动调整担架高度，并设有特别装置，让救护人员能更安全和更容易地卸载病患。电动担架能批量生产，维护成本低，操作简单，因此有望被广泛采用。新款电动担架预计将在6月初进行第二阶段测试，包括在组屋区的狭小空间测试担架的实际操作，预计一两年内投入使用。

新款担架在内政科技局（HTX）今天（4月5日）举行的首届TechX峰会上亮相，峰会邀请海内外的内政和科研机构参与，并展出内政科技局多个正在测试的新装备。

除了电动担架，另一个展出的装备是警察海岸卫队的新型无人驾驶巡逻艇（Unmanned Surface Vessel，简称USV）。由内政科技局研发的无人巡逻艇专为新加坡独特的繁忙且狭窄的航道设计，其自主导航和碰撞检测和避碰（CDCA）系统都经定制，能有效地在新加坡水域航行，加强海上巡逻能力。

新PASS系统10分钟内知尿检结果

监狱自动筛查系统（PASS）则是自动采集尿液和筛查非法药物的流动厕所。监狱署的社区改造部（Community Corrections Command，简称COMC）目前每月在社区改造计划下对受监管者进行约5000次尿检，如今新的PASS厕所将能使过程全自动化，10分钟内获得尿检结果。

第一段测试预计今年8月开展，史拉兰公园社区督导中心（Selarang Park Community Supervision Centre）将设四个厕所。当局希望日后在全岛各地安装更多装置以增加尿检效率。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今早出席峰会的开幕式并在致辞时指出，科技是一把双刃剑，科技在协助内政部队打击犯罪的同时，不法分子也正在利用科技来进行新型犯罪，例如勒索软件和网络诈骗。为应对新挑战，全球应从制定新的打击方案、研发新技术和促进国际合作三方面着手。