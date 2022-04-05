【国会】普杰立：孕妇流产事件 急诊部和产房沟通和协调有待改善

（早报讯）国大医院就孕妇流产事件展开全面调查，也检讨内部程序，结果确定医疗护理程序恰当，但发现急诊部和产房之间的沟通和协调有待改善，如今已施行相关改进措施。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，今天（4月5日）在国会答复前进党非选区议员潘群勤和三名当选议员的口头询问时，透露国大医院在咨询卫生部及医药服务总监麦锡威副教授后，所取得的调查结果。

普杰立说，公共医院急诊部的工作需求量因冠病疫情变得极大，医疗人员须持续不断地接收所有病人，包括非染疫病人。

医院会根据病史、症状和临床指标区分所有病患，以便优先处理高危病患，但没有病人因此得不到照顾。

他感激所有医护人员的付出，也向男女事主和家人表示最深切的慰问。

他说，这对夫妇已和国大医院医疗团队洽谈，事件已告一段落，两人最近也在社交媒体上通报此事，说明女事主在两小时内有获得医院的照顾，并且不是因为她在医院的经历而导致流产事件。

基于保密理由，普杰立不愿透露更多详情。

这对夫妇是荷兰—武吉知马集选区谢秉辉所负责的正华区居民。

根据谢秉辉，男事主从没要责怪医护人员或医院，他在社交媒体贴文的用意是想知道，医院为何让他和妻子在急诊部等候两个小时。

他们等了五天没人答复，在社交媒体贴文后受到关注，医院职员才联络他。