新试点计划让消费者归还网购包装 减少浪费

（早报讯）研究发现，新加坡全岛每天会运送约20万件快递包裹，预计到2025年，这一数字还将上涨50%。

新加坡世界自然基金会今日（4月5日）宣布了一项减少网购包装浪费的试点项目，在本地推广重复使用网购包装的理念，以促进循环经济。

数据显示，2018年新加坡产生的156万吨住家垃圾中，约三分之一是包装垃圾。

本地消费者也日益关注包装垃圾的问题，八成表示关注环境问题，而三分之一的消费者选购时会考虑产品的可持续性与对环境的影响。

新加坡世界自然基金会的“塑料行动”（Plastic ACTion）与大华银行、新邮政、更好包装（Better Packaging）合作，与各参与试点计划的零售商一同完善可持续循环的包装系统，使新加坡成为一个低碳且具气候抗御能力的国家。

本地消费者可在今年9月前通过参与合作的零售商加入这项试点计划，消费者将可循环使用的网购包装归还给实体店、快递员或新邮政邮箱。

参与各方从中可以了解参与率、回收率、回收耗时等数据，加强对消费者行为的认知，这将有助于日后在整个行业推广这项计划。

新加坡世界自然基金会首席执行官拉古纳丹（R.Raghunathan）说：“通过这一试点计划，我们希望向零售商展示如何促进循环经济，鼓励消费者为环境采取积极行动。”