10家儿童疫苗接种中心4月底停止运作

（早报讯）随着大多儿童已完成冠病疫苗接种，10个儿童疫苗接种中心将在4月底关闭。当局下来会陆续指定一些公共卫生防范诊所（PHPC）和综合诊疗所，为还未完成疫苗接种的儿童提供接种服务。

卫生部、教育部以及幼儿培育署（ECDA）今天（4月5日）发文告说，运作至4月30日的10家儿童疫苗接种中心分别设在淡滨尼天地、金文泰民众联络所、丰嘉中学旧校舍、惹兰勿刹民众俱乐部、马林百列民众俱乐部、义顺东民众俱乐部、白沙伊莱雅民众俱乐部、实龙岗民众俱乐部、大巴窑西民众俱乐部以及兀兰星宇民众俱乐部。

通过全国预约系统在上述10个接种中心预约接种第一剂疫苗的最迟日期是4月9日，预约接种第二剂疫苗的最后一天为4月30日。无预约接种服务的截止日期也是4月9日。

这些接种中心关闭后，设在后港和信佳－凯秀民众俱乐部内的两个儿童接种中心将维持运作。至于指定提供儿童疫苗接种服务的PHPC及综合诊疗所，详情将在日后公布。

截至4月3日，79%的五岁至11岁儿童已注册接种或已接种第一剂疫苗，66%的儿童已接种第二剂疫苗。

就读小学的学生中，85%已接种至少第一剂疫苗，74%已接种两剂疫苗。

另外，2016年至2017年出生的约3万3000名儿童已注册接种。超过3万人已接种至少一剂疫苗，约2万3000名孩童已接种第二剂。