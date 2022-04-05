鹏瑞利集团撮合小股东脱售珊顿道8号21%股权

（早报讯）鹏瑞利集团（Perennial Holdings）成功为合资持有珊顿道8号（8 Shenton Way）的小股东撮合交易，脱售小股东的21％大楼股权。

买方是本地上市公司集永成（Chip Eng Seng）的子公司，以及新海逸集团（SingHaiyi）和海逸控股（Haiyi Holdings）的合资公司。

鹏瑞利周二（4月5日）发布文告透露，股权转售金额是根据双方达致的16亿8000万元资产价值计算。交易预计在4月下旬完成。

以鹏瑞利集团为首的PRE 13持有珊顿道8号的50％的股权。将脱售21％股权的小股东包括Kuok（Singapore）Limited、Shenton Circle Pte. Ltd.、Imagine Properties Pte. Ltd.、PE One Pte. Ltd.以及Huatland Development Pte. Ltd.。

其余的29％股权，由鹏瑞利集团、丰益国际（Wilmar International）以及两大集团的主席郭孔丰持有。

楼高50层的珊顿道8号是位于中央商务区的甲级办公楼，将重新发展成为一个商业和住宅综合项目，包括办公、零售、酒店和住宅成分。重新发展后，项目的建筑楼面将从现有的105万平方英尺增加到155万平方英尺。

交易完成后，现有股东将同新股东一起推动大厦的重新发展。工程预计于2028年完成。鹏瑞利集团将为大楼提供物业管理及资产管理服务。