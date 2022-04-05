中央和马林百列公共图书馆将翻新

（早报讯）中央公共图书馆和马林百列公共图书馆将进行翻新，以提升访客体验并加强图书馆服务。

国家图书馆管理局今天（4月5日）发文告说，位于维多利亚街的中央公共图书馆将从2022年6月13日起关闭，预计在2023年上半年重新开放。这也是该图书馆自2005年启用以来，第一次展开大规模翻新工程。

在中央公共图书馆翻新期间，访客可以继续享有阅读的机会，包括通过当局全新推出的“即拿即走”（Grab N GO）试点等。在这项计划下，访客可在国家图书馆大厦五楼的阅读室挑选心仪的读物；当他们经过出口闸门时，所借阅的图书会被系统自动记录，不用再办理借阅手续。

“即拿即走”试点将于5月18日起实施，时间是每早9时至晚上9时。

马林百列公共图书馆关闭期间，当局将在马林百列中路6号的职总平价精品超市外，设置一个自动借书机，方便公众借书。（国家图书馆管理局提供）

至于马林百列公共图书馆，则将于5月9日关闭进行翻新，预计在2025年重新开放。自2000年5月开业的马林百列公共图书馆，坐落在马林百列社区综合大厦，并曾在2013年3月进行为期两个月的翻修。

马林百列公共图书馆关闭期间，当局将在马林百列中路6号的职总平价精品超市外，设置一个自动借书机。去年10月重开的蔡厝港图书馆，也曾在翻新期间推出自动借书机。

根据文告，上述计划是图管局推出的2025图书馆及档案馆蓝图下的一部分。图管局是在去年10月宣布2025图书馆及档案馆蓝图。除了把图书馆的资源带到各种公共空间，图管局也计划拓展数码服务，以及融入包容性设计等，让所有群体都能使用现有的图书馆资源，打造更平等的社会。

图管局总裁黄子鹏说，当局对这两家图书馆进行翻新，目的是为了满足访客不断变化的学习和阅读需求。“每当图书馆翻新时，我们都会推出新服务，借此激发学习的乐趣。在暂时关闭期间，我们仍将继续支持居民的阅读和学习需求。”