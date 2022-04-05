银行股午盘显威 海指涨幅倍增至0.82％

（早报讯）亚太股市今天（4月5日）小幅上扬，市场情绪获得科技股扬升的提振。新加坡股市表现最佳，海峡时报指数的成份股绝大多数上涨，银行股在午盘后半时段显威，推动海指涨幅倍增至0.82％或28.04点，闭市报3445.01点。

东京股市今天在起伏波动中攀升，日经指数最终小涨0.19％。路透社引述大和证券（Daiwa Securities）高级策略师何井淑二（Shuji Hosoi）亦说：“提振市场的唯一原因是华尔街的上涨。随着财政年度的结束，我们期待着企业业绩预测的发布。由于冠病19疫情的影响和俄乌冲突导致的商品价格上涨，这些预测料不会是积极的。”

悉尼股市今天小涨0.18％，因能源和科技股上涨，但澳洲央行发出将加息的讯号使到股价涨幅收小。首尔股市微升0.05％。香港、上海和深圳股市今天假期休市。

辉立证券研究部主管周冠龙受访时表示，隔夜美国科技股的反弹提振了本地市场的情绪。但他说：“我们对科技股的看法比较谨慎，因为宏观指标和收益率曲线都指向全球增长放缓。”

至本地傍晚时分，美国三大股指期货皆横摆，WTI原油期货再涨1.54％至每桶报104.87美元，布伦特原油期货再涨1.42％至每桶报109.06美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今分别微跌0.03％和0.11％。

整体本地股市交易量今天跌至10亿3000万股，交易总值则回升至10亿5000万元。全场上升股259只，下跌股123只。

海指成份股今天26只股价上涨，2只下跌，2只持平。银行股继续给予海指最大支持，星展集团控股（DBS）股价涨1.07％至35.91元，大华银行（UOB）涨0.66％至31.97元。城市发展（CDL）股价涨3.75％至8.29元，是涨幅最大的成份股。怡和控股（Jardine Matheson）股价则跌0.59％至56.86美元。

个股方面，永泰控股（Wing Tai）今天股价回弹2.27％，闭市报1.80元。永泰控股的马来西亚子公司脱售位于槟城的租赁土地和一座五层楼高的厂房，脱售价为1750万令吉（约560万元）。

发展商集永成（Chip Eng Seng）今天股价跌1.11％至0.445元。集团旗下全资子公司计划以约213万元收购珊顿道8号房地产的21％股权。

凯利板挂牌的安杰德国际（Ntegrator International）今天股价持平于0.4分。公司昨日闭市后披露收到立杰律师事务所（Rajah & Tann）发出传票令状（Writ of Summons）追讨约18万元。公司表示将极力抗辩。