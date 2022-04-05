用软件监控恐吓妻子 阿窿跑腿由爷爷保释

（早报讯）吵架后在妻子的手机里偷装“间谍软件”监视，还擅改妻子社媒和电邮账号密码，以胁迫她低头认错，阿窿跑腿被判坐牢五个月又两周。

被告王伟舟（译音，30岁）面对八项控状，包括四项触犯放贷人法令和一项触犯防止骚扰法令的罪名。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

被告和妻子（33岁）在2018年结婚，但感情不睦，经常吵架。2020年8月，被告上网购买一个每月收费80元的间谍软件（spyware），然后趁妻子午睡时把软件植入她的手机，在接下来的一个多月里不断“跟踪”妻子在社交媒体上的一言一行。

隔月6日，被告又和妻子发生争执，妻子事后在面簿贴出两人的吵架内容。被告通过间谍软件发现后，一气之下删除妻子的面簿贴文，并更改妻子的社媒和电邮账号密码，禁止她在网上发言。

被告还发短信威胁妻子说：“不必告诉别人我骇入你的账号，没人能帮你，直到你承认错误”。妻子两天后报警，被告为避开警察追查，立即丢弃自己的手机以销毁证据，并将妻子的所有社媒和电邮账号登录信息统统归还给她。

除了骚扰妻子，被告也在2020年当阿窿跑腿骚扰欠债人。调查显示，被告在9月向阿窿借了400元，三个月后被追债时因无力偿还而当跑腿，他在11月21日到两名不同欠债人的住家外，留下恐吓字条并把脚踏车锁头挂在铁门上。

主控官指出，被告前年曾因当阿窿跑腿被判监禁两周，如今再犯，促请法官给予严惩。

代表律师替被告求情时说，被告对自己所有愚蠢的错误感到后悔莫及，希望法官能允许被告先安顿家人才入狱服刑。

法官批准代表律师的申请，被告将在5月5日开始服刑，目前由爷爷以1万5000元保释在外。