移民局澄清：陆路关卡入境我国无须出示实体接种证书

（早报讯）移民与关卡局澄清手机应用WhatsApp上最近流传的一则消息，强调旅客通过陆路关卡入境我国时，无须出示实体的冠病疫苗接种证书或康复证明。

根据移民与关卡局今天（4月5日）下午的文告，这则广为流传的WhatsApp短信声称，旅客通过陆路关卡入境我国时，必须向移民局官员出示一些文件。短信还一一解释要求出示这些证件的原因。

例如，旅客必须出示实体的冠病疫苗接种证书，因为移民局和卫生部系统之间并不相连，旅客不应假设移民局官员可以获取他们的疫苗接种记录；如果旅客曾感染冠病，他们在过关时必须提供实体的冠病康复证明；另外，旅客也必须持有一份电子版的新加坡入境卡（SG Arrival Card），因为移民局的系统无法检测到旅客所提交的信息。

移民局澄清，上述消息并不属实。实际上，旅客在过关时无须出示实体的冠病疫苗接种证书，因为对于在本地接种疫苗的新加坡公民、永久居民和长期证件持有者来说，只要提交新加坡入境卡，他们的疫苗接种记录就会在后端通过卫生部系统加以认证；而那些在海外接种疫苗的居民和外国访客，只要他们在提交新加坡入境卡时成功上载电子版的疫苗接种证书，过关时也无须出示实体证书。

此外，在当前的疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework）下，冠病康复者在通过陆路关卡入境我国时不必提供冠病康复证明。旅客也无须向移民局官员出示他们提交新加坡入境卡的证明，因为这会自动显示在当局的通关系统中。