警方突击152娱乐及夜间场所 285人受查

（早报讯）19岁及20岁青年涉嫌在工业区内偷开三家非法KTV，吸引40人前来光顾。警方逮捕两人后，其余涉案的顾客也在接受调查。

警察部队今天（4月5日）发文告指，警方今年1月24日至3月26日，在全岛对152家公共娱乐场所及夜间场所进行突击检查。

有27个娱乐或夜场涉嫌违反公共娱乐法令、酒精管控法令、冠病19（临时措施）（管制令）等，涉事的285人正接受警方调查，其中包括业者、工作人员及顾客。

警方也透露三起打击涉嫌无照经营、违反安全管理措施的公共娱乐场所的详情。其中一起发生在3月6日，勿洛警署的警员接到通报后，突击了花林荫径（Waringin Walk）私宅区的一家无照经营KTV。执法人员在现场发现介于24岁至36岁的七男四女，还在单位的隔间内发现了唱歌设备、扑克桌及骰盅等，现场也非法供应酒水。其中24岁及28岁的男子是KTV的负责人，两人因涉嫌违反公共娱乐法令及冠病19（临时措施）（管制令）条例正接受调查，另外九名顾客则因涉嫌违反五人聚会人数上限而被调查。

在第二起事件中，东陵警署警员在3月8日突击安德烈路（Andrew Road）的一处私人有地住宅时，发现无照经营的KTV中有23名男子和14名女子，年龄介于20岁至39岁。单位内有唱歌设备，投飞镖机器及台球桌，还非法供应酒水。52岁男子相信是租下私宅并无照经营KTV的负责人，他因涉嫌违反公共娱乐法令、酒精管制法令及冠病19（临时措施）（管制令）条例被调查。另外23名男顾客和14名女顾客则因涉嫌违反五人聚会人数上限而被调查。

东陵警署也在3月1日至26日，联合新加坡食品局展开执法行动，突击苏菲雅路（Sophia Road）及尔文坊（Irving Place）的无照经营KTV，19岁及20岁男子被发现在这两个地点经营三家无照KTV。他们在办公兼工业单位内经营KTV，单位隔间内配有唱歌设备，也供应酒水。介于17岁至36岁的30名男子及10名女子因光顾这三家KTV而接受调查。两名负责人因涉嫌无照提供酒精被捕，同时也因违反公共娱乐法令及冠病19（临时措施）（管制令）条例等接受调查，其他顾客也因涉嫌违反冠病19（临时措施）（管制令）条例接受调查。

根据现有法令，无照提供酒精一旦罪成，违法者将面临最多2万元罚款；违反安全管理措施罪成，则面临最长六个月监禁或最高1万元罚款，或两者兼施。

警方表示，下来也将对公共娱乐场所及夜场定期进行突击检查，取缔违法活动。公众及业者都应该认真看待现行的安全管理措施，警方对违反措施的不负责任行为采取零容忍态度，并会严格执法。