杨协成裁退32新加坡员工 因消费模式改变和成本压力增加

（早报讯）杨协成（Yeo Hiap Seng）宣布已裁退32名在新加坡的员工，这是由于不断变化的消费模式和零售条件以及不断增加的成本压力，它必须改变在新加坡的业务模式。

杨协成周二（4月5日）闭市后发布消息指出，受裁员影响的员工占其1900员工总数的不到2％。他们将收到离职包，以协助他们度过这个过渡期。集团正在与食品饮料及同行业工友联合会（FDAWU）和全国职工总会（NTUC）的就业与职能培训中心（e2i）密切合作，为受影响的员工提供培训和就业支持以及职业指导。

杨协成集团首席执行官许志文在文告中说：“这对我们来说是一个非常困难的决定。不断变化的市场环境和成本膨胀意味着集团的商业服务模式不得不改进，以提高工作效率。在杨协成，我们向来重视我们的员工，我们承诺致力提供必要的支持，帮助所有受影响的同事。”

许志文补充说：“杨协成的足迹遍布全球，这一决定与我们转型和提升业务价值的长期战略计划一致。”

集团预计将产生一次性的重组费用，数额将在稍后确定。新加坡的业务模式改变和裁员行动将减少集团的持续运营成本。集团将在稍后阶段，向市场提供有关此事的更新信息。

杨协成周二股价涨1.16％，闭市报0.87元。