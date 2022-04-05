克拉码头群聚倒数事件 多四青年认罪各罚1500元

（早报讯）涉及克拉码头跨年倒数群聚事件的另四名青年，承认在狂欢时没遵守安全管理措施，各被罚款1500元。

吴亦仁（23岁）、罗伟康（22岁）、拉奥（Ateesh Ashutosh Rao，22岁）以及沙拉夫（Shyama Kumar Sharath，21岁），今天（4月5日）承认抵触违反冠病19（临时措施）（管制令）条例。

去年12月31日晚上，克拉码头的跨年倒数引来大批人潮，数人疑抵触安全管理措施，迄今已有14人因这起事件被控上法庭。

案情显示，吴亦仁和罗伟康当晚在克拉码头酒吧与朋友相约喝酒，过后坐在克拉码头中央城附近的河边，下雨后移到商场附近。

早前被控的两名男子，刘轩明和柯特拉（Kotra Venkata Sai Rohankrishna）当时也在场。柯特拉装扮成蜘蛛侠，刘轩明则戴着摔跤面具，两人在商场附近录制视频及找路人访问。

刘轩明和柯特拉随后在镜头前玩摔跤，吴亦仁则在旁做”裁判”。他未与两人保持安全距离而且没戴好口罩，在旁观看的罗伟康也没戴口罩。众人后来拍合照，再度违反安全距离的条例。

主控官指出，刘轩明和柯特拉原本就因为装扮和举止引人注目，而两名被告选择参与其中，吸引更多人的关注。

拉奥和沙拉夫当晚也在克拉码头河滨坊外的李德桥，参与九人聚会，超过当时的五人限制。

这群人也包括早前认罪且被判刑的两名男子，哈加芝（Harjaz Singh）和维马（Verma Pulkit），他们相聚倒数迎新年及庆祝维马的生日。

在倒数迎新时刻，维马爬上李德桥的栏杆，有人递了一瓶香槟给他，他打开酒瓶后就往众人乱洒。拉奥和沙拉夫这时在大批人群中，与数人未保持安全距离。

四名被告都没有代表律师。罗伟康在求情时表示他已吸取教训，绝不重犯。沙拉夫也为自己的行为道歉，恳请法官从轻发落。

控方指这案件属于大型群聚事故，引起公众的不安，而四名被告选择加入人群中，公然无视安全管理措施，应该被重判。（人名译音）