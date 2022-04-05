《福布斯》全球富豪榜：本地首富是迈瑞医疗联合创始人李西廷

（早报讯）深圳迈瑞医疗（Mindray Bio-Medical Electronics）的联合创始人兼董事长李西廷，以176亿美元（约239亿新元）身家登上本地富豪榜冠军宝座，全球排名从去年的第82位下跌至第94位。

美国《福布斯》杂志今天（4月5日）公布的最新全球富豪榜显示，远东机构（Far East Organisation）的黄志祥和黄志达兄弟的身家为137亿美元（约186亿新元），在本地富豪榜拿下亚军，全球排名从去年的第158位，提升至133位。

排名第三的本地富豪是亚洲最大油漆制造商“立时集团”（Nipsea）创办人吴清亮，身家为121亿美元（约164亿新元），全球排名从去年的第80位下跌至第154位。

大华银行（UOB）荣誉主席黄祖耀的身家为72亿美元（约98亿新元），在本地富豪榜排名第四，全球排名从去年的第384位，提升至330位。

掌控邦典置地集团（Pontiac Land）的郭氏家族（Kwee family，郭良耿四兄弟）在新加坡排名第五位，身家55亿美元（约75亿新元），在全球排名第480位。

冬海集团（SEA）首席执行长兼创始人李小冬，以及人气火锅连锁店海底捞集团创始人张勇，两人以53亿美元（约72亿新元）的身家登上本地富豪榜第六名，在全球排名第509位。

排名第七的本地富豪是新加坡籍台湾企业家日月光半导体制造公司（Advanced Semiconductor Engineering）董事长张虔生，身家为46亿美元（约62亿新元），在全球排名第622位。

丰益国际（Wilmar）首席执行长郭孔丰，以及在纽约股市挂牌的本地电玩与电商平台冬海集团（Sea）首席运营长叶刚在本地富豪榜排名第八和第九，身家分别达到35亿美元（约47亿新元）和31亿美元（约42亿新元）。

就全球排名而言，郭孔丰排名第851位，叶刚则排在第984位。

丰隆集团（Hong Leong Group）执行主席郭令明以28亿美元（约38亿新元）的身家，在新加坡排名第10位，全球排名为第1096位。

《福布斯》指出，今年有26名新加坡人跻身其常年的亿万富翁排行榜，他们的财富皆超过10亿美元。

全球富豪榜上，共有2668名富豪上榜，总身家12.7万亿美元。有329人落榜，但也有236名新人入榜。