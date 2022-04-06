（早报讯）美国联邦储备局官员的鹰派言论造成市场波动，华尔街隔夜股市终结二连涨而回跌。

纳斯达克指数下挫2.26％，标普500指数和道琼斯工商指数则各跌1.26％和0.8％。

联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）昨日（4月5日）表示，降低通胀压力是首要任务，当局将稳步提高利率，同时最快下个月开始缩减资产负债表。美国10年期国债应声攀涨至2019年最高纪录。

在银行股带动下，新加坡海峡时报指数昨日（5日）上涨0.82％或28.04点，闭市报3445.01点。

今日开盘（6日）可关注的个股：

*进军加密货币挖矿的发展商惠胜置地（Hatten Land）昨日答复新交所监管公司的询问时表示，加密货币挖矿使集团能够利用财产组合的可用空间和电力，同时为集团创造抵御疫情的额外收入。集团相信这将能带来经常性和自动收入来源，使公司财务表现更稳定。

*珍宝餐饮集团（Jumbo Group）已新开两间国记云吞面摊位，分别在勿洛北3道（Bedok North Ave 3）和勿拉士峇沙路（Bras Basah Road）。这使国记云吞面增至8个摊位。

*美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US Reit）昨日闭市后透露，已第三次给予两个自助仓储房地产的买方更多时间进行尽责调查，原本的尽职调查时间是截至4月4日，如今延长至4月11日。买方Storage Post公司签署有条件买卖协议，准备以4900万美元的价格收购那两个自助仓储房地产。

*杨协成（Yeo Hiap Seng）宣布已裁退32名在新加坡的员工，这是由于不断变化的消费模式和零售条件以及不断增加的成本压力，它必须改变在新加坡的业务模式。