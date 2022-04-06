索美塞明年增设新景点 公众可滑雪冲浪滑板

（早报讯）本地下来也会增添其他新景点和活动，包括圣淘沙的电动卡乌节路索美塞一带将增建新的综合玩乐设施，让公众可以“滑雪”、冲浪及滑板。丁车赛道、将在6月首次举办的“康乐节”、让访客动手制作亚洲风味巧克力的巧克力工厂等。

新加坡旅游局局长陈建隆在今天（4月6日）举行的常年旅游业大会致辞时宣布以上信息。

作为重振乌节路的系列计划之一，旅游局2021年为索美塞滑板公园（Somerset Skate Park）毗邻的空地招标，以打造面向青年的新景点。

陈建隆宣布，本地业者The Ride Side成功标得合约，将在索美塞增建新的综合玩乐设施Trifecta，让公众可以滑板、冲浪及“滑雪”。这是亚洲首个同时提供滑雪、冲浪及滑板刺激体验的景点，预计明年启用。

根据The Ride Side文告，“滑雪场”（Snow Arena）内将设有亚洲首个虚拟现实（VR）滑雪模拟器，可模拟自然雪脉崎岖的地形与斜坡，让参与者能体验逼真的滑雪速度，并根据雪山地形转变滑雪的方向。

滑板场也会设有全球首个专为滑板和冲浪滑板（surfskate）设计的混合碗池式滑板场（skate bowl）。另外，冲浪场内设有的1.5米深的波浪池，也是本地最深的。

6月首次举办“康乐节”

另外，旅游局与其他几个政府机构和行业合作伙伴将会在今年6月首次举办“康乐节”（Wellness Festival）。旅游局希望这能把新加坡打造为城市康乐天堂，让旅客虽身在繁忙的都市，也能享受多种保健和养生活动。

配合旅游业迈向可持续发展，圣淘沙将会推出一个结合电动卡丁车与互动游戏活动的新景点HyperDrive。