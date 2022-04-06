卫生部控股成立新联盟 汇集五大研究项目

（早报讯）卫生部控股成立新的“新加坡临床研究与创新联盟”，把五大现有和新设的研究项目纳入管辖，通过不同领域的科研推动我国朝“健康SG”全国策略迈进。

隶属于卫生部控股的新加坡临床研究与创新联盟（Consortium for Clinical Research and Innovation, Singapore）成立于2020年，今天（4月6日）举行推介仪式。

主持推介仪式的卫生部长王乙康致辞时说，新联盟在引领本地的生物医药研究上扮演重要角色。它把数个国家层级的研究项目和临床服务汇集在一起，把它们组成商业单位，促进单位之间的合作。

这五个单位包括两个现有单位：2008年成立的新加坡临床研究所；2014年成立的新加坡国家卫生创新中心（National Health Innovation Centre）。

三个新单位是：新加坡精准健康研究所（Precision Health Research, Singapore）、新加坡癌症转化研究联盟（Singapore Translational Cancer Consortium），以及新加坡先进细胞治疗研究所（Advanced Cell Therapy and Research Institute, Singapore）。

它们涵盖的研究范围包括临床试验、把创新科技转化为商业产品、精准医疗、癌症转化研究和细胞疗法。

王乙康说，随着慢性和晚期疾病的患病率上升，成立三个新单位是为了让病患得到更好的治理和早期干预，以改善结果。

以精准健康研究所为例，它成立的目的是要借助科技，为每一名病患制定合适的医疗方案，而非把同一套模式运用在所有人身上。

政府上个月宣布推出“健康SG”全国策略，解决人口健康每况愈下的问题。当局会在完成公共咨询后，于今年下半年向国会提呈白皮书。