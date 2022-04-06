本地研究：禁售薄荷等口味香烟能减少吸烟率

（早报讯）新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院的研究发现，本地如果禁售薄荷醇其他口味的香烟，将能减少本地吸烟率，为公共健康带来显著的好处。

烟厂经常会在香烟加入薄荷醇、丁香或水果口味，以掩盖烟草刺激性的味道。本地出售的香烟，48％是薄荷口味，占比为本区域最高。

苏瑞福公共卫生学院助理教授伊薇特（Yvette Van Der Eijik）领导的团队以模型来预测，如果禁售口味香烟，是否能减少吸烟率。

这也是第一个在美国以外的国家模拟控制烟草口味对公众健康影响的研究，也是全球首个同时对全面禁止和部分禁止烟草口味的影响所进行的研究。

模型显示，如果没有禁售令，本地吸烟率将从2018年的12.7％上升到2068年的15.2％，如果是禁售口味香烟，吸烟率则会在禁令实施后就开始下降。然后，随着越来越少年轻人学会抽烟，吸烟率长远来说会继续下降。

具体来说，如果全面禁售口味香烟，到了2025年吸烟率将降低13.3％，到2060年则会降低28.4％。在18至29岁的年轻人中，效果更加明显，到2025年年轻人吸烟率会下降23.0％，到了2040年则会下降35.8％。

如果只是部分禁售口味香烟，不包括薄荷醇或丁香口味，对吸烟率的影响则较小，跌幅是全面禁止的四分之一。研究人员认为，如果只禁止部分香烟口味，吸烟者将可以选择使用薄荷醇或丁香口味的香烟，而开始就抽薄荷醇或丁香口味香烟的年轻人也不会受影响，因此吸烟率的降低幅度会较少。

伊薇特说：“薄荷醇只会增加香烟的味道，不会降低香烟的致命性。甚至薄荷醇口味的香烟比普通香烟更有害，因为它们更容易上瘾。由于添加了薄荷醇，喉咙清凉感降低了嗽反射，掩盖吸烟者感到的喉咙干燥，导致吸薄荷醇香烟的人会吸得更深，吸住烟雾的时间也更长。”