本地股市周三早盘跌0.54％

（早报讯）美国联邦储备局官员的鹰派言论造成市场波动，华尔街隔夜股市回跌，本地及亚太区域股市低开，海峡时报指数今日（4月6日）中午报3426.26点，跌18.75点或0.54％。

海指早盘最高3445.90点，最低3422.60点。全场成交量6亿7078万股，成交额4亿5889万元，上升股151只，下跌股238只。

跌幅显著的成份股有云顶新加坡（Genting Singapore），下跌1.81％至0.815元。

联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）昨日表示，降低通货膨胀压力是首要任务，当局将稳步提高利率，同时最快下个月开始缩减资产负债表。美国10年期国债收益率上涨至2019年最高纪录。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时表示联储局缩表在市场预期，美股昨日回吐之前连续两个交易日的涨幅，属于“正常的市场波动”，没有引起市场恐慌。

她说，市场比较担忧美国国债收益率倒挂情况，这预示美国经济可能进入衰退风险，代表联储局无法长期维持升息和缩表政策。

昨日休市的中港股市今日开盘出师不利，阿里巴巴、美团和腾讯等科技股纷纷下跌，导致香港下跌1.55％。上海疫情升温影响投资者情绪，泸深两地股市各跌0.22％和0.61％，东京和首尔各跌1.83％和1％。

个股方面，2020年2月在凯利板挂牌的印度尼西亚煤矿交易公司（Resources Global Development）今早倍增逾120％至0.895元，领涨全场。

另一方面，大华继显（UOB Kay Hian）将新航工程（SIA Engineering）、mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）和创业公司（Venture Corp）纳入首选股票名单（Alpha Picks），因为看好前两者是新加坡重新开放后的主要受惠者，而后者的需求前景强劲以及有吸引力的估值。

此外，该行在最新报告中选择套利BRC亚洲（BRC Asia）和扬子江船业（Yangzijiang），两家公司自被纳入首选股票名单后上涨11.4％和52.5％。