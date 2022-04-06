前宗教教师涉犯多罪被控

（早报讯）前宗教教师涉嫌挪用近6万元的费用、伪造机票，并在破产情况下擅自出国等，犯下多项罪状，被控上法庭。

警方今午（4月6日）发文告指出，一名前宗教教师拉斯曼·本·萨里丁（音译，Rasman Bin Saridin）共面临11项控状，包括七项失信罪、一项伪造文件以企图行骗罪、一项在“未还清债务的破产人士”（undischarged bankrupt）下管理公司罪，以及两项在破产法令下未获得许可擅自出国罪。

拉斯曼在2014年到2017年之间被指涉嫌挪用五名学生的2万7900元，这些学生是通过他的协助，进入国外大学进修伊斯兰教研究博士课程。

拉斯曼也在2019年挪用别人用来支付朝圣旅游配套的3万2000元，涉嫌伪造从新加坡到沙特阿拉伯的机票。

另外，于2018年6月到2019年11月期间，身为“未还清债务的破产人士”，拉斯曼在没有受托人（Official Assignee）的许可下多次出国，并且还涉嫌管理一家公司。

触犯失信罪，可被判坐牢长达7年，或被罚款，或两者兼施；伪造文件行骗可被监禁最长10年和罚款；违反破产条例，在公司法令和破产法令下，各可被罚款高达1万元，被监禁两年，或两者兼施。