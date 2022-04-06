武吉班让组屋局部停电逾一小时 抢修后又停电

（早报讯）武吉班让组屋昨晚局部停电逾一小时，20层楼高的组屋每层有一住户受影响，当局抢修后电力曾短暂恢复，岂料过后又断电近半小时。

这起事故发生在昨晚（4月5日）约10时，地点在武吉班让信佳路（Senja Road）第654座组屋。

当地居民蔡先生（52岁，品质管理主管）昨晚拨电《新明日报》热线通知，自己的住家就受影响。

他受访时说，该座组屋每层楼共有六户人家，据他观察当时每层楼都有一住户断电。

他表示事发后当局很快派人下来查看，到了晚上11时电力就恢复正常。

另一名居民曾德忠（55岁）说，岂料到了晚上约11时40分，组屋又一次断电。“但这次比较快，30分钟内就恢复电力供给。”

不少受访居民猜测，最近当局在附近多层停车场施工，这次停电可能与这有关。

蔡先生说，组屋有20层楼高，好在昨晚电力恢复得比较快，没有造成太大的影响。

他打趣道：“最乐的应该是儿子，停电就不用做功课。希望当局可以查出停电原因，避免类似事件再次发生。”

受访居民说，这是该组屋15年来第一次停电。

居民李女士（58岁）指事发时她在看着电视节目，家里突然停电。

“我马上出去看，发现隔壁邻居都还有电。”

蔡先生则说，幸好这次停电不算久，而且每层楼只有一个单位受影响，否则可能会带给居民不便。