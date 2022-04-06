哈莉玛：女性发展须靠所有人投入和支持

（早报讯）新加坡女性发展白皮书让民众对女性所面对的一些挑战和困难提高意识，但要取得进步须靠所有人的投入和支持。

哈莉玛总统今天（4月6日）上午在面簿贴文，对国会各政党昨天一致通过新加坡女性发展动议表示欣喜。她说，新加坡独立57年以来在提升女性地位上取得了进展，但至今仍无法让女性在社会和经济上全面融入。

哈莉玛说，推动性别平等的工作仍在进行，没有任何社会能宣称全面实现性别平等。除了为实现白皮书中的目标所推行的政策和措施，还得处理社会规范和根深蒂固的偏见等问题。只有通过时间在这些方面做出改变，才能实现真正的平等。

“无论是灵活工作安排、更好地为看护者提供帮助，或是在其他领域，只要是能通过可明确订立的目标谋求进步，我们就应该去做。”

男性在改变思维和偏见上固然有须要扮演的角色，但女性也必须审视自己是否也有偏见。哈莉玛转述一对情侣分手的故事，双方分手的原因是男方母亲坚持要女方在婚后放弃工作，而女方不答应。

“我们会认为这很荒谬，但这样的事仍在发生。作为女性，我们同样可以尽自己的一份力，在家里和职场打造支持性别平等的环境。”

哈莉玛指出，白皮书涵盖许多领域，有些还是讨论已久的。社会接下来必须做的，是确保有效跟进白皮书中的倡议，并定期汇报进展。

尤其在对女性的暴力行为上，哈莉玛对白皮书建议加重对性犯罪重犯者和对社会构成危害者加强刑罚表示欢迎。我国也须制定措施防止娈童癖者有接触弱势孩童的渠道。

哈莉玛说，在如何取得更高度的性别平等的课题上，白皮书是促进更深入对话和行动计划的有用平台，有助提高意识，让众人注意到女性仍面对的挑战和困难。

“不过要取得进步，就需要每个人在集体和个人层面的投入和支持。单靠政府无法做到这点。”