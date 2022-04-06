让妻日后有收入 癌夫为她开叻沙档

过去11年五次癌症复发，如今癌细胞扩散至其他器官，七旬摊贩担心命不久矣，特地为老伴开叻沙档，让她晚年有所依靠。

70岁的苏德成在循环路第79座熟食中心和妻子梁丽玉（64岁）一起经营一家叻沙档，他昨天（4月5日）在档口受访时，向记者娓娓道来患病后的心路旅程。

苏德成从前是一家KTV的经理，无奈因店铺结业而失业，祸不单行，2010年又被诊断患上肾癌初期。

“那时尿频觉得不妥，进行了身体检查才发现患癌，所幸之后动刀将肿瘤切除，顺利康复。”

手术后，虽然旧雇主找他回去担任兼职主管，但他考虑到自己的病情，觉得需未雨绸缪，确保自己走了后，妻子依然有能力自力更生。

“那时友人在东海岸经营叻沙档，他愿意免费传授秘方，我请他教导妻子后，隔年就开档经营自己的叻沙生意，妻子负责煮，我帮忙收钱。”

好景不长，这样平静地过了五年半后，苏德成在2015年肾癌复发，动刀两年后，癌细胞扩散到胰脏，医生诊断是末期。

“之后的几年即使动手术仍不敌癌魔，前年癌细胞已扩散到肺部与甲状腺，医生不建议再动手术，去年癌细胞扩散到胸骨时，曾进行放射治疗。”

除了面对癌症的挑战，他在约2013年因双腿麻痹被诊断出脊柱退化，需动手术植入螺丝，目前必须撑拐杖走路。

虽然前景不乐观，但苏德成仍积极抗癌，精神状态也不错，努力过好每一天。