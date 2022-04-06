滤水机直销公司投诉多 消协要竞委会介入调查

（早报讯）碱水过滤系统直销公司Triple Lifestyle Marketing，五个月内被顾客投诉不回应产品维修要求或失约多达139次，新加坡消费者协会二度发文告请消费者提高警惕。

消协自2020年1月就接获该公司投诉，已要求新加坡竞争与消费者委员会介入调查，看这家公司是否违反消费者公平交易法令（CPFTA）。

根据消协今天（4月6日）发的文告，Triple Lifestyle Marketing通过上门推销产品。这类结合长期维修服务配套的碱水机，多数要价3000元，可选择一次付清或每月分期付款。

签约后，顾客可获得滤水机、过滤水系统和定期更换滤水器。

根据合约，公司必须维修滤水机或更换有问题的滤水器，销售员售卖配套时，也表明会维修滤水机或更换有问题的产品。

但过去的五个月（2021年11月1日至今年3月31日），消协接获139起投诉，指公司不回应维修要求或失约。

一些顾客反映，公司收回有问题的产品，却没提供替代品，一些则指称收到用过的滤水机或滤水器替代品。也有顾客指销售员作误导性陈述，说可以分期付款，却征收全额。

消协前年7月已通知该公司所接获的多起投诉，并发出警告信，提醒它必须遵守保护消费者公平交易法。尽管如此，消协还是陆续接到投诉。

消协也要求该公司签署自愿遵从协议（Voluntary Compliance Agreement），停止不公平的交易手段，并赔偿受影响的顾客，但公司没有签约。

消协促有合约纠纷的顾客，拨打热线9795 8397，或上网www.case.org.sg求助。

另外，根据消协去年2月23日的文告，从2020年1月至2021年1月，它接获86个投诉，包括对售后服务不满、失约和产品有问题却没有效解决。

如有直销公司上门推销产品和服务，消协提醒公众必须小心，不要在高压下掏钱买货。

消费者签约前可要求试用产品，或要求较短的合约期。根据消费者保护（公平交易）（终止合约）条例，消费者在五天冷静期内能取消直销合同。