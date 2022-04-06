18所合并中小学校名出炉

（早报讯）18所将合并的中小学新校名出炉，当中有好几对学校以“中英混搭”方式命名，让合并学校各一方保留英文或华文名称。

其中将合并的学校是建国总理李光耀的母校德乐小学（Telok Kurau Primary）。这所有96年历史的学校与校史38年的友诺小学（Eunos Primary）明年合并后，使用德乐小学校舍，英文名使用Telok Kurau Primary，华文名是友诺小学。

因生育率下降及市镇人口改变导致学生人数下滑，教育部去年宣布另一轮的学校合并行动。今年至2025年期间，将有八所小学合为四所，10所中学合为五所。多数学校将在明年合并。

教育部今天（4月6日）公布合并学校的新名称。除了德乐小学和友诺小学，其他合并学校包括:

华苑小学（Farrer Park Primary）和史丹福小学合并，使用华苑小学校舍，保留华苑小学（Farrer Park Primary）中英文名

光洋小学和城景小学（Townsville Primary）合并，使用城景小学校舍，名为光洋小学（Townsville Primary）

育青中学（Bedok Green Secondary）和平仪中学合并，使用育青中学校舍，名为平仪中学（Bedok Green Secondary）

蔡厝港中学和德惠中学合并，使用德惠中学校舍，合并后名为德惠中学（Chua Chu Kang Secondary）

励进中学（Fajar Secondary）和群立中学（Greenridge Secondary）合并，使用励进中学校舍，名为励进中学（Greenridge Secondary）

福春中学和辅廉中学（Woodlands Ring Secondary）合并，暂使用福春中学校舍，合并后名为福春中学（Woodlands Ring Secondary）

光伟中学（New Town Secondary）和东林中学（Tanglin Secondary）合并，使用光伟中学校舍，保留光伟中学（New Town Secondary）中英文名

此外，今年已合并的聚英小学和先驱小学（Pioneer Primary）早前已公布校名，学校保留聚英小学的华文名称，英文名称使用Pioneer Primary。