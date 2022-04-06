18所合并中小学校名出炉

（早报讯）18所将合并的中小学新校名出炉，当中有好几对学校以“中英混搭”方式命名，让合并学校各一方保留英文或华文名称。
其中将合并的学校是建国总理李光耀的母校德乐小学（Telok Kurau Primary）。这所有96年历史的学校与校史38年的友诺小学（Eunos Primary）明年合并后，使用德乐小学校舍，英文名使用Telok Kurau Primary，华文名是友诺小学。
因生育率下降及市镇人口改变导致学生人数下滑，教育部去年宣布另一轮的学校合并行动。今年至2025年期间，将有八所小学合为四所，10所中学合为五所。多数学校将在明年合并。
教育部今天（4月6日）公布合并学校的新名称。除了德乐小学和友诺小学，其他合并学校包括:
- 华苑小学（Farrer Park Primary）和史丹福小学合并，使用华苑小学校舍，保留华苑小学（Farrer Park Primary）中英文名
- 光洋小学和城景小学（Townsville Primary）合并，使用城景小学校舍，名为光洋小学（Townsville Primary）
- 育青中学（Bedok Green Secondary）和平仪中学合并，使用育青中学校舍，名为平仪中学（Bedok Green Secondary）
- 蔡厝港中学和德惠中学合并，使用德惠中学校舍，合并后名为德惠中学（Chua Chu Kang Secondary）
- 励进中学（Fajar Secondary）和群立中学（Greenridge Secondary）合并，使用励进中学校舍，名为励进中学（Greenridge Secondary）
- 福春中学和辅廉中学（Woodlands Ring Secondary）合并，暂使用福春中学校舍，合并后名为福春中学（Woodlands Ring Secondary）
- 光伟中学（New Town Secondary）和东林中学（Tanglin Secondary）合并，使用光伟中学校舍，保留光伟中学（New Town Secondary）中英文名
此外，今年已合并的聚英小学和先驱小学（Pioneer Primary）早前已公布校名，学校保留聚英小学的华文名称，英文名称使用Pioneer Primary。