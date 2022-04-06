两个月酿三次车祸 私召车司机判监罚款

（早报讯）私召车司机在两个月内三度酿车祸，前后撞伤三人，其中一次更在倒车时撞伤一对六旬姐妹，导致62岁的姐姐留下永久性伤势。

46岁的蔡麦克（译音）面对三项抵触公路交通法令的控状，他今天（4月6日）承认其中两项，另一项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢九周和吊销各级驾照三年半。

根据控状，被告于2020年8月9日傍晚6时，开在循环路右边车道准备到第67座组屋载客，但他却错误右转进入第66A座组屋的停车场。他发现自己转错后，立刻倒车，结果撞上一对六旬姐妹。

两名分别为62岁和60岁的姐妹当时正要过马路，姐姐被撞倒时，左手先着地，妹妹则头部撞地。

姐姐事后被诊断右膝盖擦伤，左手拇指肌腱断裂和骨折，拿了57天病假。去年3月的医药报告显示，她的左手拇指仍无法完全伸直，医生推断她的拇指可能留下永久性伤势。

妹妹则被诊断右手肘、手腕、脚踝和肩膀擦伤，以及手腕和肩膀骨折，前后拿了90天的病假。

同年6月27日傍晚6时50分，被告沿着工联街（Union Street）往珊顿道行驶时危险超车，还左右来回切换车道，更一度逆向行驶，最后在T字路口突然右转，撞上一辆车。

案情也显示，被告在2020年8月31日清晨6时许，在波那维斯达北路闯红灯，撞上一辆右转的车子，导致女司机脖子受伤，拿了三天病假。

被告在发生车祸后下车查看，并拍下车祸现场的照片，但拒绝交换个人资料，还要女司机向她自己的保险公司索赔，然后扬长而去。

后方轿车的行车记录器拍下事发经过，并将视频上载到面簿，至今吸引超过9200次观看。

庭上揭露，被告有两次交通相关的案底，包括未系上安全带和超速驾驶。

被告没有聘代表律师，他求情时称事后懊悔不已，并已联系受伤的六旬姐妹给予援助。

他也说自己是独生子，需照顾两名年迈的父母，恳请法官轻判。