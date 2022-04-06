工厂被揭有蟑螂老鼠 成发豆干被罚3000元

（早报讯）曾因卫生不佳而收到食品局发出的800元销案罚单，但拥有94年历史的成发豆干没有作出改善，其裕廊食品中心的工厂在三个月后仍被发现有不少蟑螂和老鼠，污水池中还有苍蝇和蛆虫，最终被罚款3000元。

食品制造商成发豆干（Seng Huat Bean Curd）今天（4月6日）承认一项抵触食品销售法令的控状。

案情显示，新加坡食品局去年7月29日，到裕廊食品中心的成发豆干工厂核查时，发现锅炉房内有不少活生生的蟑螂和死蟑螂，仓库内则有死老鼠。

不仅如此，当局也在冷藏室外的污水池中发现苍蝇和蛆虫。洗手槽、多处天花板和墙壁也年久失修。

不过，工厂的营运经理却没留意到这些卫生和保修问题，还声称没有收到任何相关的反馈。

出现卫生问题后，公司召回已批发到巴刹和超市的470公斤豆制品，并连同工厂生产的2920公斤豆制品全数销毁。

庭上揭露，公司早在2021年4月14日就没有确保环境保持卫生，被食品局发出800元的销案罚单，但公司却没有作出适当的改善。

控方指出，整个工厂的卫生和清洁程度“令人震惊”，公司做法显然把公众置于危险之中，还可能引发一些疾病，因此认为法庭有必要发出强烈的信号，严惩这类罪行，以保障本地食品的安全。

一名女子代表成发豆干出庭认罪，她在庭上求情时称，公司已吸取教训，并作出调整，如今工厂的卫生情况已符合标准。

成发豆干成立于1928年，至今已迈入94年，由第四代经营者接手。