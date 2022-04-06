担心货币政策加速收紧 新加坡和亚太股市全面回跌

（早报讯）亚太股市周三（4月6日）普遍回跌，因市场担心货币政策可能加速收紧以及隔夜美国科技股显著回挫。本地银行股回跌，导致海峡时报指数跌0.64％或22.06点，闭市报3422.95点。

受美国联邦储备局官员鹰派言论的影响，东京股市今天挫跌1.58％，创四周以来最大单日跌幅。香港挫跌1.86％，恒生科技指数更是跌3.8％。悉尼和首尔股市各跌0.57％和0.88％。中国股市在长周末后周三恢复交易，上海和深圳闭市时持平。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“美国联储局理事布雷纳德（Lael Brainard）的鹰派评论令全球市场感到震惊，考虑到她是一个通常赞成宽松政策的人，她对加快紧缩步伐的支持似乎很明确地将联储局的整体政策前景推向激进的一端。”

联储局理事布雷纳德昨日表示，通货膨胀必须受到控制，下次加息幅度应更大。她警告说，如果有必要，美国联储局“准备采取更有力的行动”，除了加息之外，还可能在5月份的会议上采取行动，快速减少该局巨大的债券持有量。美国纳斯达克指数应声下挫2.26％。

在东京，路透社引述百达（Pictet）资产管理公司的策略师井岛隆志（Takatoshi Itoshima）说：“布雷纳德的讲话打击了投资者的情绪，隔夜纳斯达克指数的下跌促使今天的科技股遭到抛售。但总体而言，日本市场相对便宜，所以我预计在下跌时有一些买入股票的需求。”

至本地傍晚时分，美国三大股指期货下跌0.35％至0.70％，WTI原油期货上涨0.99％至每桶报102.97美元，布伦特原油期货上涨0.98％至每桶报107.68美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今分别下跌1.56％和0.53％。

整体本地股市交易量今天显著回升至13亿9000万股，交易总值增至12亿1000万元。全场上升股201只，下跌股269只。

海指成份股今天3只股价上涨，23只下跌，4只持平。银行股给予海指最大压力，星展集团控股（DBS）股价跌0.45％至35.75元，大华银行（UOB）跌0.69％至31.75元。星展集团控股的交易总值重新回到1亿元以上，达到1亿2123万元，是唯一交易总值上亿元的股票。

个股方面，祐玛战略（Yoma Strategic）股价大涨8.38％至0.181元，交易量飙升至7419万股（总值1326万元），是接近一年来最高，位居今天全场第二活跃股。它收到新交所监管公司询问，为何股票出现异常交易。

杨协成（Yeo Hiap Seng）今天股价跌1.15％，闭市报0.86元。它昨晚宣布已裁退32名在新加坡的员工，这是由于不断变化的消费模式和零售条件，以及不断增加的成本压力，所以必须改变在新加坡的业务模式。

珍宝餐饮集团（Jumbo Group）今天股价持平于0.30元。它昨晚宣布新开两间国记云吞面摊位，分别在勿洛北3道（Bedok North Ave 3）和勿拉士峇沙路（Bras Basah Road）。这使国记云吞面增至8个摊位。