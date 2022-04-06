年满80岁者 4月8日起可接种第二剂追加剂

（早报讯）从后天（4月8日）起，年满80岁并符合接种条件的公众可直接到接种中心、特定公共卫生防范诊所或综合诊疗所注射第二剂追加剂。他们也能通过收到的手机短信，预约接种时段。

根据卫生部今天（6日）发的文告，他们可在每天傍晚7时前到任何接种中心接种，另有超过200个公共卫生防范诊所和特定综合诊疗所会为年长者施打第二剂追加剂。公众可上www.vaccine.gov.sg/locations查询名单。

抗疫跨部门工作小组上个月24日接受冠病疫苗专家团建议，鼓励年满80岁、住院护理设施住户，以及患有共病症的公众注射第二剂追加剂。两剂追加剂之间应该相隔约五个月。

专家团早前指出，住院护理设施住户一般患有共病症，因此就算未满80岁，也应该施打第二剂追加剂。卫生部说，住院护理设施下来会安排为这些住户接种。

至于12岁及以上、容易患重症的公众，接种第二剂追加剂时须携带医生推荐信。这包括患有心、肺、肾脏、肝脏或其他器官慢性疾病的患者。

卫生部提醒，上述群体不论是否接种额外追加剂，都不会影响现有的疫苗接种状态。不过当局还是鼓励他们接种保护自己。

至于年纪较轻且身体健康的公众，因对疫苗的免疫反应较佳，患重病的风险较低，专家团未针对这组人做出任何建议。