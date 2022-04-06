艾来得科技特别审计报告：托管户头3300万元资金仍状况不明

（早报讯）挂牌公司艾来得科技（Allied Technologies）特别审计报告表示，在托管户头不翼而飞的资金（约3300万元）目前仍然状况不明。

在凯利板挂牌的艾来得科技，股票停牌已三年。它在2019年5月初停牌并被新交所下令委任特别审计师进行调查，后来便爆出公司在律师楼开设的托管户头（escrow account）里的3300万元资金已不知去向。

根据特别审计报告的摘要，艾来得科技打算把业务多元化，从现有的金属冲压（精密工程）业务扩充至电子商务。在多元化计划下，它脱售两家中国子公司——艾来得机械（上海）公司（AMSH，售价1670万元）和艾来得科技（苏州）公司（ATSU，售价2500万元），并且收购两家电子商务公司，分别是Asia Box Office公司（ABO，51％股权的购价是3000万元）和Activpass控股公司（Activpass，51％股权的购价是2520万元）。

为了收购ABO，它私下售股筹集资金，并在律师楼开设托管户头，把所筹得的3300万元资金寄放在该户头。但是在完成收购ABO后，该户头继续活跃，并且涉及脱售两家中国子公司和收购Activpass的交易。“托管账户看来是用来方便地进行抵销和其他结算。”

报告摘要指出，董事会似乎没有以足够尽职的保护公司的利益。没有任何讨论或董事会会议记录显示独立董事曾对资金的混合问题或为什么在收购ABO后仍需要一个托管户头，提出关注。

对于脱售AMSH，摘要说：“我们没有发现任何文件或讨论，或任何对Carapace（购买AMSH的公司）的财务状况或支付重大收购代价的能力的尽职调查评估。我们也没有发现任何证据表明董事会讨论了出售AMSH的理由，或为出售目的获得AMSH的第三方估值。”

它还表示，让人关注在脱售AMSH时，艾来得科技的利益可能没有得到适当的保障。

对于脱售ASTU，摘要说，董事会可能没有在签署买卖协议之前，对ATSU的估值以及对买方的身份和财务状况进行背景调查等事项上尽职做出努力。

它表示，尽管许庆育（Hsu Ching Yuh，艾来得科技的前主席兼总裁）等人向独立特别审计师叙述的一系列事件表明，这些交易是一个自然的结果或相互延续，但它无法确定情况是否如此，也无法确定许庆育退出艾来得科技、接管AMSH并继续经营该公司是否确实有一个预谋的计划。