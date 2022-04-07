临危救场！黄佳俊首次执棒克利夫兰交响乐团

我国青年指挥家黄佳俊受邀在下周指挥美国克利夫兰交响乐团三场乐季音乐会，替补因故不能执棒的法国指挥家罗特（Francois-Xavier Roth）。该团当地时间4月6日在官网更新上述消息。

克利夫兰交响乐团拥有104年历史，是业内公认的“美国五大交响乐团”之一，2020年曾被《纽约时报》评价为“全美最优”（America's finest）。现年35岁的黄佳俊目前担任德国纽伦堡交响乐团首席指挥，兼任日本爱乐乐团首席客卿指挥。青年才俊获老牌劲旅垂青，黄佳俊认为自己十分幸运，突如其来的邀约是十足的惊喜。

首次与克利夫兰交响乐团合作的黄佳俊将指挥贝多芬《D大调小提琴协奏曲》和匈牙利作曲家巴托克的《为弦乐、打击乐和钢片琴而作的音乐》（Music for Strings, Percussion and Celesta），在来临的“耶稣受难日”周末（美国时间4月14日至16日）连演三晚。

黄佳俊指出，法国著名作曲家、指挥家布列兹（Pierre Boulez）曾长期担任克利夫兰交响乐团的首席客卿指挥，布列兹也是巴托克作品的著名学者和推动者，因此他要指挥的可说是该团的保留曲目，挑战十足。

“对于这次合作我怀着一半学习、一半切磋的心态。”黄佳俊说：“我期待从合作中学到这个乐团的宝贵传统，同时我也有自己对作品的理解与表达。我接下的每一部作品，都是因为我对这部作品有十足的了解和热爱。”

他形容顶尖乐团和指挥之间的切磋就像打乒乓球，你来我往互动的节奏非常快，要势均力敌才会精彩，任何一方如果“接不住球”，合作的质量都会大打折扣。

“突击测验”反响不俗

近来，黄佳俊接到不少类似的“突击测验”。去年10月的一天傍晚，正在家中煮晚餐的黄佳俊突然接到德国德累斯顿爱乐乐团打来的电话，问他可否在第二天替补因确诊冠病无法登台的指挥，演奏勃拉姆斯《第二交响曲》。

“我当下答应后就冲到机场买机票，因为航班起飞前6小时停止线上售票。我手上连乐谱都没有，它们都在纽伦堡。”黄佳俊说：“勃拉姆斯《第二交响曲》是德累斯顿爱乐最拿手的曲目之一，是任何时候拿起来就能演的曲目，当时也是充满挑战。”

黄佳俊交出的亮眼答卷有目共睹。他因此促成了上月26日德累斯顿爱乐乐团来访新加坡，在植物园与杨秀桃音乐学院学生的同台合作，该团也邀请黄佳俊今年6月回访指挥。

类似的情况还有今年3月，黄佳俊首次与美国西雅图交响乐团合作，指挥法国作曲家德彪西的名曲《大海》。该团过去十年的音乐总监是位法国人，黄佳俊的诠释得到肯定，受邀今年10月重返西雅图再度执棒。

作为一名亚洲指挥家，黄佳俊也致力于推介近现代亚洲作曲家的作品。在与西雅图交响乐团的合作中，黄佳俊指挥了美国华人作曲家谭盾2021年新作《长号协奏曲》的美国首演。

今年3月初，黄佳俊在日本东京歌剧城（Opera City）的武满彻纪念演奏厅指挥了已故日本现代作曲家武满彻的作品“Arc I & II”。这是该作品继布列兹在美国纽约指挥首演，和英国伦敦小交响乐团演出后，再度由国际知名指挥家演绎。这次演出因在作曲家的母国、以作曲家本人命名的纪念演奏厅而意义非凡。