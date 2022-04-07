夫妻携两岁儿耗110小时骑车环岛

（早报讯）公务员夫妇带着两岁儿子和45公斤“行囊”，在110小时内完成172公里的骑脚踏车环岛游！

为人父母的你，每次出行前是否因年幼孩子同行而多了一些顾虑？但对黄捷胜（33岁）与陈俐洁（34岁）而言，两人在筹备了一个月后，于3月31日带着两岁的儿子，以四天三夜的时间，骑脚踏车环岛一圈，完成172公里的旅程。

黄捷胜受访时说：“在成长的过程中，孩子在课堂内的学习一定少不了，所以我觉得有机会的话，就应该尽量让孩子到户外学习。”

除了带孩子爱学习外，陈俐洁也希望能通过在社交媒体分享他们的经历，激励更多父母带着孩子外出探险。

“我们想鼓励更多的父母，不要因为孩子的到来而放弃走向户外的机会。孩子其实没有我们想象中的脆弱，他们的适应能力绝对超乎你的想象。”

黄捷胜夫妇酷爱探险，早在2017年就一同骑着电单车，从新加坡一路北上到马来西亚、泰国、柬埔寨和老挝。他们总结五年前这趟旅途的经验后，策划了一次四天三夜的环岛脚踏车游。

陈俐洁说，他们非常注重亲子时光，因此，每逢休假就会把孩子放到婴儿背带中到自然保护区走走。夫妻二人轮流背着孩子，渐渐练就了一身好体魄。

黄捷胜透露，他们是在出行前一个月才萌生了骑车环岛的念头。通过谷歌地图查看沿路的歇脚处及规划旅程后，他们踏上了旅途。按照规划，他们在预定第二晚入住的大士莱佛士滨海酒店（Raffles Marina Hotel）时，酒店已经客满了，只剩下两天就要出行的夫妻二人，立刻申请了露营许可证，决定第二晚在西海岸公园歇脚。

为此，他们购买了露营用具。为了让孩子熟悉第二晚入睡的环境，他们在家中搭起了帐篷，孩子也玩的不亦乐乎。

随后，夫妻二人将孩子放入拖车，背上45公斤重的行囊，开始了四天三夜的旅程。

环岛骑车的第一天，一切进行的异常顺利。他们按计划在第一晚入住卡尔登酒店，获得充足的睡眠。原本令他们感到担心的第二晚，或许是出行前的“演习”起到了作用，两岁的孩子在帐篷中睡得格外香甜，一觉到天亮。而在接下来的两天里，孩子也非常配合，不哭不闹，一直沉浸在美景中，玩得非常开心。

陈俐洁回忆道：“有时候，反而是大人认为小孩子这个不行，那个不习惯，这都是我们的预想。其实他们的适应能力很强，他们只是一张白纸，你在纸上画上什么颜色，他们就会呈现怎样的颜色。”

黄捷胜说：“在整个旅途中，我的妻子一直跟我说他觉得很幸福。虽然这个旅程不容易，但只要一家人一直在一起，就可以排除万难。”